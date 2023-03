Dopo il taglio del 13%, nel novembre scorso nel tentativo di diventare una organizzazione più efficiente, adesso Mark Zuckerberg starebbe valutando il taglio di altre migliaia di posti di lavoro per target finanziari

Meta Platforms Inc., proprietaria di Facebook e Instagram, sta pianificando un nuovo giro di licenziamenti e taglierà migliaia di dipendenti già questa settimana, secondo persone che hanno familiarità con la questione. Lo riferisce Blooomberg, citando alcune fonti. Dopo il taglio del 13%, nel novembre scorso nel tentativo di diventare una organizzazione più efficiente, adesso Mark Zuckerberg starebbe valutando il taglio di altre migliaia di posti di lavoro per target finanziari. Nel suo precedente giro di tagli, Meta ha tagliato 11.000 lavoratori in quello che è stato il suo primo grande licenziamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata