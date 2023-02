L'allarme lanciato da imprese e sindacati dopo le misure varate dal governo sul tema dei crediti di imposta, si valuta sciopero generale edili italiani

Imprese e sindacati in allarme dopo l’ultima mossa del governo in materia di Superbonus. “La scelta del governo è sbagliata sotto tutti i punti di vista. Sbagliata soprattutto da un punto di vista occupazionale, dato che noi stimiamo tra gli 80 e i 100mila posti di lavoro a rischio”, sottolinea il segretario generale della Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi, sentito da LaPresse in merito alle misure varate ieri dal governosul tema dei crediti di imposta. “L’obiettivo di ogni governo dovrebbe essere quello di creare posti di lavoro, non di farne perdere”, sottolinea Genovesi.

“Questo perchè ovviamente la cessione del credito e lo sconto in fattura, che sono indipendenti dalla percentuale, dal 100%, dal 90%, dall’80%, sono stati strumenti che hanno permesso a centinaia di migliaia di famiglie di accedere a interventi edili pur non avendo la capienza economica. Il primo effetto delle misure è dunque quello di mettere a rischio imprese e posti di lavoro“, ha proseguito il sindacalista. “L’obiettivo di ogni governo dovrebbe essere quello di creare posti di lavoro, non di farne perdere”, sottolinea ancora.

La minaccia dello sciopero

“Noi chiediamo al governo di cambiare idea, altrimenti chiederemo ai nostri amici di Cisl e Uil di valutare lo sciopero generale degli edili italiani, a cinque anni di distanza dall’ultimo” aggiunge Genovesi. “Altro problema delle misure del governo è che vanno a colpire le fasce meno abbienti della popolazione. I ricchi non hanno problemi ad anticipare 200mila euro e poi prendersi la sua quota di detrazioni annuali. I problemi sono per l’anziano, il disoccupato, il lavoratore dipendente che non può anticipare 60-70mila euro e quindi non potrà neanche più fare interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza antisismica. Peccato che sono questi soggetti quelli a vivere nei condomini dalle classi energetiche più basse, con bollette più alte, sono quelli che vivono nelle case che alla prima scossa vengono giù”.

“Poichè le imprese sono quelle, i lavoratori sono quelli, se queste fallisconmo non so chi farà il Pnrr. Le aziende e i lavoratori quelli sono. Se falliranno, le imprese non potranno partecipare agli appalti per il Pnrr, i lavoratori che hanno perso il posto magari andranno a cercare lavoro in altri settori, nel metalmeccanico, nel chimico” prosegue il segretario generale della Fillea-Cgil. “C’è il rischio di una botta importante, che può mettere a rischio anche il Pnrr. È un autogol clamoroso di cui non ci spieghiamo le ragioni. Anche rispetto al ragionamento su percentuali di sconto o detrazioni troppo alte, qui va sottolineato che si stanno bloccando cessione del credito e sconto in fattura anche per bonus ristrutturazioni al 50%, per bonus efficienza energetica al 70%. Non c’era un incentivo troppo alto, anzi. Si sta incasinando un settore che ha contributo lo scorso anno a circa un terzo del Pil complessivo”, sottolinea Genovesi.

“Le misure del governo sono sbagliate anche dal punto di vista ambientale. Sono gli edifici privati i maggiori consumatori di energia elettrica, quindi c’è un problema rispetto agli obiettivi Onu e Ue sulla sostenibilità ambientale. Così si va a frenare una delle più importanti operazioni di risparmio energetico, per l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni” le parole di Genovesi. E sul tema della direttiva ‘case green’ e gli standard energetici che imporrà in futuro, “si tratta di un governo curioso”, aggiunge Genovesi. Questo perchè “il governo dice che la direttiva Ue è sbagliata perchè mancano gli strumenti per attuarla, e poi l’unico strumento esistente per realizzarla lo tolgono. Diciamo che a essere gentili sono un filo schizofrenici”.

Pd: “Decreto governo aggrava crisi sociale e colpisce crescita”

“Con il decreto licenziato ieri dal governo Meloni si blocca definitivamente e con effetto immediato ogni buon effetto dei Bonus edilizi che abbiamo introdotto in questi anni e che hanno contribuito in modo significativo alla crescita del PIL di cui la destra oggi si vanta. Non solo. Vietare agli enti locali e alle altre PA di acquistare i crediti incagliati vuol dire condannare alla chiusura decine di migliaia di imprese, fermare almeno 100 mila cantieri, mandare sul lastrico migliaia di famiglie e far perdere il lavoro a centinaia di migliaia di persone occupate nel settore edile e in tanti altri comparti”. Così in una nota la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani, i componenti dell’ufficio di presidenza del gruppo e tutti i capigruppo Pd delle commissioni.

Lollobrigida: “Rimediamo a situazione irragionevole e pericolosa”

Sul Superbonus “non vedo un grande caso. Noi abbiamo avuto provvedimenti di bonus, come il Reddito di cittadinanza e il Superbonus, che abbiamo denunciato. Ricordo le dichiarazioni molto forti di Draghi a luglio dello scorso anno che imputò a questa cessione dei crediti un vero e proprio disastro. Lui lo fece da analista politico in quella fase, ma sicuramente esperto di numeri, e noi ci troviamo di fronte ad una situazione che dobbiamo riparare. Già ieri è emersa la volontà di affrontare il tema tenendo conto che quello che è accaduto è semplicemente, economicamente e finanziariamente, irragionevole e pericoloso”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, a margine di un evento di Coldiretti. “Da un lato va salvaguardato il mondo delle imprese, il lavoro e e gli impegni assunti; dall’altro tutte le degenerazioni che hanno portato a questa criticità vanno affrontate con la stessa fermezza limitando i danni per lo Stato che possono emergere, perché lo Stato siamo noi cittadini. Si tratta di più di 100 milioni di crediti, divideteli per la popolazione italiana e vedrete quanto ci è costato per ogni singolo italiano”, aggiunge Lollobrigida.

