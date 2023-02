La decisione del governo nel Cdm: approvato dl in materia

Arriva lo stop alla cessione dei crediti d’imposta e allo sconto in fattura al posto della detrazione sul Superbonus. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri approvando il decreto legge in materia.

“E’ mancato nel governo precedente una pianificazione” sui crediti del superbonus. Si è lasciato lievitare il numero dei crediti, anche le due forze politiche che facevano parte di quel Governo hanno cercato di bloccare questo andamento la situazione era fuori controllo ed è stato necessario intervenire per tamponare errori commessi in passato. Un’azione a tutela di imprese, cittadini e banche”, ha detto in conferenza stampa il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Questo doveva essere il Governo del ‘non disturbare chi vuole fare’. Invece è il Governo del ‘condanniamo a morte chi vuole fare’. Distrutto il Superbonus e dimezzato Transizione 4.0. Ora le imprese si dovranno consolare coi meme del Governo sui social”. Lo scrive su Twitter Stefano Patuanelli, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato.

