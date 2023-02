Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica: "Se non avvesimo avuto il Tap avremmo dovuto spegnere tutto per un'ora al giorno"

Il calo delle bollette del gas “è cominciato. Per quanto riguarda la contingenza, dovremmo aver superato la difficoltà dell’inverno perché gli stoccaggi ci sono e non dovrebbe esserci più il rischio per questo inverno di rimanere senza gas e senza luce. La preoccupazione rimane per l’anno prossimo“. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso dell’evento ‘Forza Italia, forza di governo’ organizzato a Milano in sostegno di Attilio Fontana in vista delle elezioni regionali in Lombardia.

“Noi abbiamo preso 10 miliardi di metri cubi di gas dal Tap, che i Cinquestelle e il Pd pugliese non volevano. Se noi non avessimo avuto questo, avremmo dovuto spegnere tutto, dalle fabbriche alle famiglie, per un’ora al giorno. Se abbiamo continuato ad avere energia, è grazie al Tap” ha aggiunto Pichetto Fratin.

