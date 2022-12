Il ministro in un tweet: "Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas"

Il ministro Pichetto esulta per l’accordo trovato nell’Ue sul price cap. “Il Consiglio Energia Ue ha approvato il tetto al prezzo del gas. E’ la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. E’ la vittoria dell’Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo”. Lo scrive in un tweet il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

