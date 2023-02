Arriverà entro l'estate per far crescere ricerca e innovazione. La Commissione invita a usare il RePowerEu come soluzione ponte per favorire l'industria

La Commissione Europea presenta il nuovo piano per lo sviluppo industriale nel Green Deal dell’Unione e accelera sull’introduzione di un fondo sovrano per gli investimenti nell’impresa. Il nuovo progetto è stato presentato dalla presidente Ursula von der Leyen in una conferenza stampa a Bruxelles, spiegando che “il punto di partenza del piano è la necessità di aumentare in modo massiccio lo sviluppo tecnologico, la produzione manifatturiera e l’installazione di prodotti net zero e la fornitura di energia nel prossimo decennio, nonché il valore aggiunto di un approccio a livello dell’UE per affrontare insieme questa sfida”. Tra gli obiettivi, inoltre, anche l’eliminazione della dipendenza dai combustibili russi.

All’interno del piano c’è l’istituzione di un “Fondo di sovranità europeo“, allo scopo di “aumentare le risorse disponibili per la ricerca a monte per l’innovazione e per i progetti industriali strategici” e rispondere al massiccio piano di aiuti statali decisi dagli Stati Uniti contro l’inflazione. “Abbiamo bisogno di una risposta strutturale europea su come affrontare e come supportare queste tecnologie chiave. Dovremmo sempre tenere presente che nessun paese, nessuno stato membro dell’Unione europea è un’isola, nemmeno uno. L’integrità del mercato unico e il funzionamento della prosperità del mercato unico è il motivo per cui le industrie si trovano in Stati membri diversi”, ha spiegato von der Leyen. Sulle tempistiche di entrata in vigore, la leader dell’Euroesecutivo ha fatto riferimento all’estate. E come soluzione ponte, von der Leyen ha invitato gli Stati “a utilizzare i soldi del RepowerEu, ad esempio, per le agevolazioni fiscali per l’industria”.

