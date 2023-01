La decisione dei sindacati dopo un incontro decisivo al ministero delle Imprese

Fegica e Figisc Confcommercio hanno revocato la seconda giornata di sciopero dei benzinai “a favore degli automobilisti non certo del governo”. Così le due sigle dei gestori degli impianti di benzina dopo l’incontro al ministero delle Imprese. “Prendiamo atto di aver fatto passi avanti, non colgono a pieno le richieste fatte da noi. La materia è ostica e anche l’amministrazione si resa conto di quanto sia complesso intervenire su queste cose. Nonostante tutto anche per una richiesta arrivata dagli automobilisti noi sospendiamo la giornata di chiusura, il dialogo riprende l’8 febbraio sul tavolo di riforma del settore” ha detto Roberto de Vincenti, del sindacato Fegica, spiegando le motivazioni che hanno portato le tre sigle sindacali a revocare la seconda giornata di sciopero dei gestori.

