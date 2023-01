La decisione di Fegica e Figisc/Anisa al termine del tavolo al Mimit

Revocato il secondo giorno di sciopero dei benzinai, previsto per domani. E’ quanto affermano i presidenti di Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio al termine del tavolo al Mimit. “Il secondo giorno di sciopero lo revochiamo a favore degli automobilisti, non certo per il Governo”, spiegano.

