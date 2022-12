Non un semplice bonus ma un progetto a lungo termine di distribuzione degli utili

Non un semplice bonus ma un progetto a lungo termine di distribuzione degli utili. La Pomilio Blumm da gennaio erogherà 1.400 euro nella busta paga dei dipendenti e collaboratori. L’agenzia di comunicazione istituzionale, leader nel settore, ha annunciato il progetto di redistribuzione di un terzo dell’utile netto in maniera orizzontale per tutti i suoi dipendenti. L’iniziativa “Blumm Share” è stata presentata nel tradizionale appuntamento natalizio dell’Aurum, luogo iconico della famiglia Pomilio nel quale si sono ritrovati i circa 200 componenti del gruppo. Una comunità che cresce giorno dopo giorno e che solo nell’ultimo anno si è rafforzata con l’ingresso di decine di nuovi assunti. “Continuiamo a cercare talenti, con un occhio di riguardo al nostro territorio – ha spiegato Franco Pomilio nel corso del suo intervento – ma soprattutto intendiamo continuare il percorso di crescita che è stato celebrato di recente anche nella classifica pubblicata dal Sole 24 ore, dove, nella categoria pubblicità e marketing, risultiamo leader per fatturato”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata