A Bruxelles il Consiglio straordinario Energia, difficile si trovi un accordo oggi

Inizia in salita il Consiglio straordinario Ue Energia: sul tavolo la proposta della Commissione Ue sul tetto al prezzo del gas (price cap), su cui diversi Paesi si sono detti contrari. In particolare gli Stati “critici” sono 15, ha spiegato il ministro per la Transizione ecologica, Gilberto Pichetto, al suo arrivo a Bruxelles. L’esponente del governo, in un’intervista a Repubblica, ha spiegato che la proposta della Commissione “così com’è non è quello che ci aspettavamo”. “È probabile che la decisione sarà rimandata ai premier e ai capi di Stato del prossimo Consiglio europeo”, ha aggiunto.

“Abbiamo appena terminato una riunione tra i paesi critici verso la proposta della Commissione europea” sul price cap, “c’è la condivisione di non aderire alla proposta presentata dalla Commissione europea, e a questo punto di valutare complessivamente sia la proposta sul price cap, sia gli altri termini dell’accordo che possono riguardare gli altri temi, la solidarietà e la trasparenza, tutto in un unico blocco”, ha affermato ancora Pichetto, al suo arrivo al Consiglio straordinario Energia a Bruxelles.

La commissaria Simson: “Molti stati preoccupati, serviranno altre riunioni per accordo”

“Siamo pronti a facilitare l’accordo” tra gli Stati sul price cap e “naturalmente siamo qui per aiutare la presidenza ad affrontare tutte le preoccupazioni e in effetti molti Stati membri hanno preoccupazioni. Finora diverse posizioni alla fine ci hanno permesso di raggiungere accordi su proposte precedenti e spero che anche questa volta non sarà differente”, ha dichiarato la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson, al suo arrivo al Consiglio Ue Energia.

Presidenza Ue: “Pronti a convocare altri Consigli straordinari”

“Prima avevamo un problema perché la Commissione non era in grado di mettere sul tavolo una proposta. Ora abbiamo un problema perché lo ha fatto. E posso solo dire, che sono pronto a convocare tanti Consigli straordinari quanti sono necessari per raggiungere l’accordo”, ha affermato il ministro ceco dell’Industria e del Commercio, Jozef Sìkela, della presidenza di turno del Consiglio Ue. Sikela ha risposto così a chi gli chiedava se il disaccordo sul price cap potrebbe bloccare gli altri pacchetti energia. “Abbiamo letto alcune delle reazioni emotive nei media, quindi mi aspetto che la discussione di oggi sarà piuttosto accesa (spicy)”, ha aggiunto. “Ovviamente questo è uno strumento straordinario ma i tempi sono anche molto difficili. Dobbiamo essere pronti quando potrebbe essere necessario questo strumento, se dovessimo affrontare un altro periodo in cui i prezzi del gas raggiungono livelli straordinariamente alti”, ha precisato. “Per raggiungere un accordo su questo meccanismo, “sappiamo già che ci sarà un altro incontro la settimana prima di Natale” per raggiungere un accordo.

Francia: “Proposta Commissione su price cap insufficiente”

La proposta della Commissione europea sul price cap “è in realtà un tetto di emergenza che taglierà l’aumento del prezzo del gas in casi del tutto eccezionali, può essere utile ma non è certo una riforma strutturale, né una risposta all’aumento dei prezzi del gas che l’industria sta affrontando e che mette in pericolo il nostro sistema in quanto tale. Non è un testo sufficiente”. Così la ministra francese della Transizione energetica, Agnès Pannier Runacher, al suo arrivo al Consiglio straordinario Energia a Bruxelles. “Dobbiamo continuare a lavorare sul rapporto con la Norvegia per limitare i prezzi del gas, sul disaccoppiamento tra i prezzi del gas e dell’elettricità e continuare anche a lavorare su una riforma del contesto del mercato dell’elettricità”, ha aggiunto.

Germania: “Su price cap ancora molto lavoro davanti”

“C’è ancora molto lavoro davanti a noi”. Così il segretario di Stato presso il ministero federale dell’Economia e dell’azione per il clima della Germania, Sven Giegold, ha commentato le discussioni sul price cap al suo arrivo al Consiglio straordinario Energia a Bruxelles.

Polonia: “Questo non è un price cap ma uno scherzo”

“Non abbiamo visto alcun price cap al prezzo del gas. Abbiamo visto un documento sulle spiegazioni, ma sarà utile avere un price cap. Attualmente il price cap nel documento non soddisfa nessun singolo paese. È una specie di scherzo per noi, dopo così tante discussioni e proposte all’interno di proposte presentate dagli Stati membri”. Così la ministra del clima e dell’ambiente della Polonia, Anna Moskwa, al suo arrivo al Consiglio straordinario Energia a Bruxelles. “Ci aspettiamo discussioni valide oggi e documenti per il prossimo Consiglio che, speriamo, sarà non solo prima di Natale, ma nei prossimi giorni – ha detto -. E siamo pronti a venire in qualsiasi momento per discutere fino a quando sarà necessario votare con documenti per trovare un compromesso. Ma abbiamo bisogno di un price cap. Non serve un documento sui permessi delle rinnovabili, non serve un documento sulla solidarietà, sono molto importanti ma non per ora. È già meno 10 in Polonia. Quindi non vogliamo continuare a discutere di solidarietà e autorizzazioni nelle rinnovabili”.

