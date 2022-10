C'è il price cap dinamico e temporaneo. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel: "Prevalgono unità e solidarietà"

“Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sull’energia. Prevalgono unità e solidarietà”. Con queste parole Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha annunciato in piena notte la chiusura positiva del vertice Ue sull’energia: dopo una giornata di intense discussioni i leader europei, ha detto Michel, hanno deciso “all’unanimità di agire insieme per arrivare a tre obiettivi: ridurre i prezzi, garantire la sicurezza dei rifornimenti e continuare a ridurre la domanda“. E tra le misure approvate dal vertice c’è anche il tetto dinamico ai prezzi del gas sulla piattaforma Ttf.

