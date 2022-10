E' lo scenario elaborato dal Centro studi di Confindustria

L’impatto sul Pil degli effetti economici della guerra in Ucraina, pur ritardato di vari trimestri, si inizierà a materializzare prima della fine del 2022. E’ lo scenario elaborato dal Centro studi di Confindustria, secondo cui il 3° trimestre registrerà un rallentamento – anche fisiologico dopo il sorprendente 2° – mentre il scenderà tra il 4° trimestre del 2022 (-0,6%) e il 1° del 2023 (-0,3%). Da un lato, infatti, si è esaurita la spinta legata al gap da colmare rispetto al pre-pandemia, ormai chiuso. Dall’altro, nel 3° e 4° trimestre del 2022 si manifesteranno pienamente gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, spiega il Csc.

Dal 2° trimestre del 2023, la dinamica del Pil – dopo il -0,6% nel quarto trimestre del 2022 e il -0,3% del primo trimestre 2023 – tornerebbe positiva, anche se in misura molto contenuta: +0,2% in media a trimestre con un profilo coerente con una variazione complessivamente nulla nell’anno. E’ lo scenario elaborato dal Centro studi di Confindustria, che però avverte: “Si tratterebbe di un mero recupero dei livelli di attività perduti nei sei mesi precedenti: l’economia italiana sarebbe sostanzialmente in stagnazione“.

Disoccupazione in crescita, attesa a 8,7% in 2023

Viale dell’Astronomia si attende un aumento del tasso di disoccupazione all’8,1% in media nel 2022 e all’8,7% nel 2023 a causa della prevista battuta d’arresto della dinamica occupazionale e a fronte di una forza lavoro che continuerà a espandersi. Sono i dati elaborati nel rapporto del centro studi, che sottolinea come a differenza dell’occupazione, che già a marzo 2022 aveva superato i livelli pre-Covid, la partecipazione al mercato del lavoro non ha ancora colmato il crollo registrato durante il lockdown: -441mila unità la forza lavoro nel bimestre estivo rispetto al 4° trimestre 2019 (-1,7%), con 60mila persone occupate in più. Il calo della partecipazione è stato più marcato per le donne (-2,0%, contro il -1,6% per gli uomini), già caratterizzate da tassi di partecipazione particolarmente bassi, sia rispetto alla componente maschile sia nel confronto internazionale. Ci si attende che la partecipazione al mercato del lavoro si espanda nei prossimi mesi, sorretta, nonostante la prevista stagnazione, dalle politiche di attuazione del Programma Nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (Gol) .Con una forza lavoro che cresce a un ritmo dello 0,6-0,7% sia quest’anno sia l’anno prossimo, il tasso di disoccupazione è previsto quindi salire nella seconda parte del 2022 e nel 2023

Confindustria, nel 2022 debito cala di 4,7%, frena in 2023

Il debito pubblico in rapporto al Pil è stimato al 145,5% nel 2022, in riduzione di oltre 4,7 punti rispetto al 2021, come lo scorso anno, ma rallenta a -0,7 punti nel 2023. Sono le stime elaborate dal Centro studi di Confindustria e diffuse oggi alla presentazione del rapporto “Economia italiana ancora resiliente a incertezza e shock?”. L’entità del calo del 2022, seppur riferito al quadro tendenziale, è considerevole ed è chiaramente legata sia all’elevato tasso di crescita del PIL che alla dinamica del deflatore: bisogna tornare addirittura al 1947 per registrare una diminuzione di tale ampiezza. Neppure la convergenza di Maastricht riuscì in una simile impresa (il debito scese di 4,3 punti di PIL nel 2000).

Per il 2023, il debito pubblico è tuttavia previsto calare di neanche 0,7 punti per assestarsi al 144,9% di Pil. Rispetto alla NaDEF, che prevede di raggiungere un rapporto debito pubblico su PIL del 145,4% e 143,2% nel 2022 e 2023 rispettivamente, lo scenario Csc mostra un calo inferiore nel secondo anno per via di ipotesi più contenute sulla dinamica del deflatore del Pil.

