Ancora bombardamenti in Ucraina, dove il conflitto con i russi ha raggiunto il 227esimo giorno. Nella notte il centro di Kharkiv è stato colpito da missili russi, scrive il sindaco della città Igor Terekhov su Telegram. “Secondo le prime informazioni, una delle strutture mediche è in fiamme, così come un edificio non residenziale”, ha spiegato.

Fiamme anche sull’unico ponte che collega la Russia alla Crimea dopo l’esplosione di un serbatoio di carburante: il traffico è stato interrotto. Lo riporta Ria Novosti citando Oleg Kryuchkov, consigliere del capo della Crimea. “Secondo le prime informazioni riferite dalle autorità locali – spiega ancora Ria Novosti – non risulterebbero esserci persone ferite. Le fiamme “sono state spente” in mattinata, come ha riferito il ministero per le Emergenze russo. Nelle operazioni di spegnimento, viene spiegato, sono state utilizzate “250 persone”.

L’esplosione sarebbe stata provocata da un camion “che è stato fatto saltare in aria“. Lo ha affermato il Comitato nazionale antiterrorismo, secondo Ria Novosti. “Oggi alle 6.07 sulla parte automobilistica del ponte di Crimea dal lato della penisola di Taman, un camion è esploso, provocando l’accensione di sette serbatoi di carburante di un treno ferroviario diretto verso la penisola“, spiega la nota. Due campate sarebbero crollate. Il capo del parlamento della Crimea ha accusato dell’esplosione “vandali ucraini”: “Ora hanno qualcosa di cui essere orgogliosi – ha scritto – per 23 anni della loro gestione non sono riusciti a costruire nulla degno di attenzione in Crimea, ma sono riusciti a danneggiare la tela del ponte russo. Questa è l’intera essenza del regime di Kiev e dello stato ucraino. Morte e distruzione sono l’unica cosa che sanno fare”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato di creare una commissione governativa di indagine sul ponte di Crimea. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Vladimir Putin ha ricevuto segnalazioni dal Primo Ministro della Federazione Russa Mikhail Mishustin , dal Vice Primo Ministro Marat Khusnullin , dai capi del Ministero per le Situazioni di Emergenza Alexander Kurenkov e del Ministero dei Trasporti Gennady Savelyev, così come i capi delle forze dell’ordine” ha detto. “Il Presidente ha incaricato il Presidente del Consiglio di formare una commissione governativa per scoprire le cause dell’incidente ed eliminarne le conseguenze il prima possibile. Comprenderà anche i capi del Territorio di Krasnodar e della Crimea, rappresentanti della Guardia Nazionale , dell’FSB , del Ministero degli Affari Interni. A nome del capo di stato, i ministri Savelyev e Kurenkov sono partiti per la Crimea”, ha concluso Peskov.

Per Andrey Gurulev, membro del Comitato di difesa della Duma russa “serve sicuramente una risposta forte e la daremo ma non c’è bisogno di correre, bisogna calcolare tutto nei minimi dettagli, ora l’importante è non cedere alle emozioni”. Lo riporta Ria Novosti. “Il comandante (il presidente Vladimir Putin, ndr) sa prendere decisioni forti e ben bilanciate e lo farà. Sono sicuro che è giunto il momento”.

“Crimea, il ponte, l’inizio. Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che è stato rubato deve tornare all’Ucraina“. Lo ha scritto su twitter Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, postando una foto del ponte della Crimea incendiato.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

“La reazione del regime di Kiev alla distruzione delle infrastrutture civili testimonia la sua natura terroristica”. Lo scrive su telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in merito all’incendio scoppiato sul ponte di Crimea.

