La riunione si terrà il 30 settembre

(LaPresse) – “Il 30 settembre finiremo ciò che abbiamo iniziato la scorsa settimana. Ho appena convocato un altro Consiglio Energia straordinario per discutere le proposte della Commissione per affrontare i prezzi elevati dell’energia. La Presidenza ceca, gli Stati membri e la Commissione sono pronti a lavorare insieme”. Così il ministro del Commercio e dell’Indistria ceco, Jozef Síkela, della presidenza di turno del Consiglio Ue, in un tweet.

von der Leyen sente premier francese: “Allineati su soluzioni”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sentito la premier francese, Elisabeth Borne, sulla crisi energetica. “La Commissione europea e la Francia sono allineati nella ricerca di soluzioni che riducano l’impatto dei prezzi elevati dell’energia. Lavoriamo fianco a fianco con gli Stati membri. Unità e solidarietà europea sono essenziali per superare la crisi”, ha scritto von der Leyen in un tweet.

Tres bon échange avec @Elisabeth_Borne@EU_Commission et 🇫🇷 sont alignées dans la recherche de solutions réduisant l’impact des prix élevés de l’énergie. Nous travaillons main dans la main avec les États membres Unité et solidarité 🇪🇺 sont essentielles pour surmonter la crise. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 13, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata