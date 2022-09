Piazza Affari apre in deciso calo: il Ftse Mib cede il 2,12%

L’euro ha toccato questa mattina il minimo storico nel cambio con il dollaro, scendendo sotto 0,99, a 0,988. Con la chiusura del Nord Stream 1 da parte della Russia, gli analisti si attendono un peggioramento delle condizioni per l’economia europea, il che ha indebolito la moneta unica. Ma la crisi energetica ha trascinato in basso anche le borse: Piazza Affari ha aperto in deciso calo per con il Ftse Mib che perde il 2,12% a 21.456,42 punti. Il Cac di Parigi perde il 2%, il Dax tedesco arretra del 2,87% e il Ftse 100 di Londra lascia sul terreno lo 0,87% . Segno meno anche per l’Ibex di Madrid in calo del 1,91%.

