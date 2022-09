La quotazione sul Ttf di Amsterdam è in crescita del 28% rispetto alla chiusura di venerdì

Balzo del prezzo del gas all’hub di riferimento olandese di Amsterdam. La quotazione al Ttf è intorno ai 275 euro al megawattora, in aumento del 28% rispetto alla chiusura di venerdì. A fine delle scorsa settimana, Gazprom ha dichiarato di non potere riprendere la fornitura di gas naturale attraverso il gasdotto North Stream 1 per lavori di manutenzione.

