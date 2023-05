Il giornalista parla del presidente Usa su cui ha scritto la sua ultima opera

Il giornalista Bruno Vespa ha parlato di John Fitzgerald Kennedy a Roma a margine della presentazione del suo ultimo libro proprio sull’ex presidente Usa, dal titolo ‘Kennedy, fu vera gloria? Amori e potere di un mito’. “Dopo sessant’anni le cose vanno guardate con un’ottica diversa. Lui è stato un mito, ma era un mito pieno di difetti, che ha fatto tanti errori. Era un mito che, in fatto di bulimia sessuale, se la batteva bene con Berlusconi, tanto per essere chiari: tanto è vero che non so se al secondo mandato gliel’avrebbero perdonata. Però il messaggio della nuova frontiera è una cosa che lo ha portato dove è giusto che stia. Anche se di errori ne ha fatti parecchi, come la Baia dei Porti e anche in Vietnam”.

