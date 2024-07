Il quotidiano americano ha sondato l'opinione di oltre 500 romanzieri. Il libro della Ferrante divide il podio con The Warmth of Other Suns di Isabel Wilkerson al secondo posto e Wolf Hall di Hilary Mantel

‘L’amica geniale’ di Elena Ferrante è il miglior libro del 21° secolo secondo il New York Times. Ad annunciarlo è la casa editrice italiana e/o, che pubblica i libri di Ferrante. “Leggere questo romanzo indimenticabile e senza compromessi è come andare in bicicletta sulla ghiaia: è grintoso, scivoloso e snervante, allo stesso tempo”, scrive il New York Times che ha sondato l’opinione di oltre 500 romanzieri, scrittori di saggistica, bibliotecari, poeti, librai, editori, critici, giornalisti e altri lettori intervistati. Il libro della Ferrante divide il podio con The Warmth of Other Suns di Isabel Wilkerson al secondo posto e Wolf Hall di Hilary Mantel.

