La serie firmata 'On Air! The Skill' in collaborazione con la storica distilleria Pallini Spa

È disponibile sulle principali piattaforme la seconda stagione del podcast Giallo Limoncello, la serie firmata ‘On Air! The Skill’, business unit del Gruppo The Skill, realizzata in collaborazione con Pallini Spa, storica distilleria romana. Il ciclo di tre episodi è ideato e curato dalla giornalista e scrittrice Federica Fantozzi con la regia di Simone Massaccesi e l’introduzione di Irene Perfetti, ed ecco gli ospiti, tre scrittori di fama che guidano gli ascoltatori dietro le quinte dei loro romanzi gialli, noir e thriller:

Gabriella Genisi , creatrice delle serie di Lolita Lobosco, interpretata nella fiction Rai da Luisa Ranieri, e di Chicca Lopez

Giuseppe Di Piazza, autore di sofisticati noir tra la Sicilia e l'America

, autore di sofisticati noir tra la Sicilia e l’America Roberto Costantini, autore della Trilogia del Male e poi della saga di Aba Abate.

La prima stagione nell’estate 2023 aveva avuto come ospiti Concita De Gregorio, Piera Carlomagno, Marco Damilano e Piero Colaprico. Ma l’iniziativa era iniziata nel 2020, con ospiti tra gli altri Alessia Gazzola, Walter Veltroni, Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone. Un “aperitivo virtuale” in cui ogni autore racconta come è nata la sua storia, inventa per gli ascoltatori un finale alternativo, e rivela i gusti a tavola dei personaggi. La serie può essere ascoltata su Spotify, Spreaker, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast.

