Il giornalista a margine della presentazione del suo nuovo libro

“Fabio Fazio? È una perdita per la Rai, quando un professionista di valore se ne va è una perdita, ma non mi pare che sia stato spinto, almeno io non lo so, non ne ho evidenza diciamo così” sono le parole del giornalista e conduttore Rai Bruno Vespa a margine della presentazione del suo libro ‘Kennedy, fu vera gloria? Amori e potere di un mito’ nella Sala Serpieri di Confagricoltura a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata