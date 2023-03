La cerimonia di premiazione sarà il 6 luglio 2023 a Roma

Nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di commercio di Roma, la scrittrice Melania Mazzucco ha annunciato i 12 libri candidati alla LXXVII edizione del Premio Strega. In totale sono stati 80 i libri in lingua italiana presi in considerazione e tra cui sono stati scelti i finalisti. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 6 luglio 2023 a Roma al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

I finalisti sono: Silvia Ballestra con ‘La Sibilla. Vita di Joyce Lussu’ edizioni LaTerza; Maria Grazia Calandrone con ‘Dove non mi hai portata’ edizioni Einaudi; Andrea Canobbio con ‘La traversata notturna’ edizioni la Nave di Teseo; Ada D’Adamo con ‘Come d’aria’ edizioni Elliot; Gian Marco Griffi con ‘Ferrovie del Messico’ edizioni Laurana; Vincenzo Latronico con ‘Le perfezioni’ edizioni Bombiani; Romano Petri con ‘Rubare la notte’ edizioni Mondadori; Rosella Postorino con ‘Mi limitavo ad amare te’ edizioni Feltrinelli; Igiaba Scego con ‘Cassandra a Mogadiscio’ edizioni Bombiani; Andrea Tarabbia con ‘Il Continente bianco’ edizioni Bollati Boringhieri; Maddalena Vaglio Tanet con ‘Tornare dal bosco’ edizioni Marsilio; Carmen Verde con ‘Una minima infelicità’ edizioni Neri Pozza.

