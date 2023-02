Lo scrittore e direttore editoriale dell'evento torinese racconta il tema scelto per quest'anno

Nicola Lagioia, scrittore e direttore editoriale del Salone internazionale del libro 2023 di Torino, racconta il tema scelto per quest’anno: ‘Attraverso lo specchio’. “Celebriamo la forza trasformativa dei libri, il che non vuol dire scappare dal mondo. Ad aprire il Salone del libro, infatti, c’è una scrittrice impegnata come Svetlana Alksievic, una voce critica che parla del peggio che succede nel mondo”, racconta Lagioia. C’è quindi grande attesa per l’evento che si terrà nel capoluogo piemontese dal 18 al 22 maggio.

