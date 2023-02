Le bellissime coreografie del francese viste dall'alto

Dal 9 febbraio al 16 luglio terrà la sua prima mostra personale italiana alle Gallerie d’Italia, a Torino, dal titolo ‘Déplacé-e-s’. Per celebrare l’avvenimento, l’artista francese JR ha realizzato un flash mob in Piazza San Carlo, dove un gruppo di persone ha trasportato cinque teloni raffiguranti altrettanti bambini – fotografati in Mauritania, Ruanda, Colombia, a Lesbo in Grecia e Ucraina – a sostegno di tutti i bimbi rifugiati del mondo. Nel video, le bellissime coreografie realizzate da JR viste dall’alto.

