Il fumettista Gosaku Ota aveva 74 anni. E' morto il 12 dicembre ma la famiglia ha dato ora la notizia

È morto nelle scorse settimane in Giappone il fumettista Gosaku Ota, disegnatore tra gli altri di Mazinga Z e Goldrake, i robot creati da Go Nagai e che hanno accompagnato l’infanzia di tantissimi ragazzi, anche in Italia, negli anni ’80. La morte di Gosaku Ota, 74 anni, risale al 12 dicembre ma solo a inizio anno la famiglia, dopo i funerali privati, ne ha dato comunicazione. Il disegnatore sarebbe morto in seguito alle complicazioni di una polmonite dovuta al Covid.

