La scrittrice britannica, 54 anni, ha annunciato la malattia su Instagram

Sophie Kinsella ha annunciato su Instagram di avere un cancro al cervello. Una malattia che le è stata diagnosticata nel dicembre 2022 ma che ha comunicato solo dopo un anno e mezzo. Una scelta fatta dalla 54enne per tutelare i cinque figli “Mi sento molto bene anche se sono molto stanca e la mia memoria è ulteriormente peggiorata”, ha spiegato. La scrittrice britannica, che vive a Londra con la sua famiglia, è famosa in tutto il mondo per i suoi romanzi rosa. La saga conosciuta in Italia con il titolo ‘I love shopping‘ ha venduto milioni di copie. Nel 2009 è uscito nelle sale cinematografiche il film ‘I love Shopping’ con Isla Fisher nel ruolo della protagonista

