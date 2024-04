L'annuncio della scrittrice di "I love shopping" sui social

Sophie Kinsella ha un cancro al cervello. “Una forma aggressiva” che le è stata diagnosticata a fine 2022, spiega la scrittrice britannica, autrice della saga ‘I love shopping’, sui social. L’annuncio arriva con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Da molto tempo volevo condividere un aggiornamento sulla mia salute, ma stavo aspettando di avere la forza per farlo”, le parole della 54enne autrice e giornalista. Kinsella. Madeleine Sophie Wickham, questo il suo vero nome, fa sapere di essersi è sottoposta dopo l’operazione “alla radioterapia e alla chemioterapia, che è ancora in corso”.

La scrittrice comunica di essere “stabile” e di sentirsi “generalmente molto bene”, aggiungendo però di essere “molto stanca” e di avere “una memoria peggiore di prima”. “Non ho condiviso la notizia prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare la notizia nella privacy e di adattarsi alla nostra ‘nuova normalità’ – ha spiegato l’autrice della serie di libri ‘Shopaholic’ – Sono molto grata per il supporto costante, può farti sentire molto solo avere una diagnosi difficile, il sostegno e la presenza di chi ti circonda significano di più di quanto non possano dire le parole”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata