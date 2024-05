Così a LaPresse un portavoce dell'ente in merito alle indagini per corruzione sui Giochi 2026

“Il Cio comprende che l’indagine non è diretta contro nessun attuale dipendente del Comitato Organizzatore. Comprendiamo anche che il Comitato Organizzatore ha fornito pieno supporto agli investigatori e sta collaborando con loro”. Così a LaPresse un portavoce del Comitato internazionale olimpico in merito alle indagini su presunta corruzione da parte della procura di Milano sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

La Guardia di Finanza di Milano aveva eseguito ieri perquisizioni nella sede dellaFondazione Milano-Cortina 2026 nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano per corruzione e turbativa d’asta sugli appalti dei giochi olimpici invernali. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno acquisito documentazione cartacea e informatica. L’inchiesta dei pubblici ministeri Francesco Cajani e Alessandro Gobbis è coordinata dal procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano.

Tra indagati anche l’ex ad della Fondazione Milano-Cortina, Vincenzo Novari

C’è l’ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, Vincenzo Novari, fra i tre indagati della Procura di Milano nell’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta sugli appalti digital delle Olimpiadi invernali 2026. Oltre a Novari, risultano iscritti un altro ex dirigente della Fondazione e il rappresentante legale della società Quibyt, la ex Vetrya spa di Orvieto, vincitrice di alcune gare per i servizi digital.

