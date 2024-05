Inchiesta della Procura di Milano per corruzione e turbativa d'asta sugli appalti delle Olimpiadi invernali del 2026

La Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni nella sede della Fondazione Milano-Cortina 2026 nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano per corruzione e turbativa d’asta sugli appalti dei giochi olimpici invernali. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria stanno acquisendo documentazione cartacea e informatica. L’inchiesta dei pubblici ministeri Francesco Cajani e Alessandro Gobbis è coordinata dal procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano.

Pm in Fondazione, nel mirino appalti digitali Olimpiadi

Sono gli appalti per lo sviluppo dei servizi digitali della società Vetrya per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 a essere finiti nel mirino dei pubblici ministeri di Milano nell’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta. Il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, si trova in questi minuti nella sede della Fondazione Milano Cortina con almeno 10 agenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza per eseguire un decreto di perquisizione e acquisire documenti relative alle gare vinte dalla società di servizi informatici e hosting, quotata in Borsa dal luglio 2016.

Tre indagati, anche l’ex ad Vincenzo Novari

C’è l’ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, Vincenzo Novari, fra i tre indagati della Procura di Milano nell’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta sugli appalti digital delle Olimpiadi invernali 2026. Oltre a Novari, risultano iscritti un altro ex dirigente della Fondazione e il rappresentante legale della società Quibyt, la ex Vetrya spa di Orvieto, vincitrice di alcune gare per i servizi digital.

Abodi: “Perquisizioni? No preoccupazione, fondazione è casa di vetro”

“Perquisizioni Milano-Cortina? Ne siamo stati informati come voi, aspettiamo di capire. La Guardia di Finanza fa un lavoro egregio e ha il nostro sostegno. Ora vediamo le risultanze dell’indagine che non è mai motivo di soddisfazione e orgoglio, ma nemmeno di preoccupazione”. Così il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’incontro con il Roma Club Gerusalemme commentando le perquisizioni sulla fondazione Milano-Cortina. “La fondazione deve essere ed è una casa di vetro – ha aggiunto -. E chiunque voglia guardarci dentro deve trovare le risposte sulla trasparenza e sui comportamenti gestionali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata