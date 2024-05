L'uomo non vede la donna da 16 anni

Chico Forti arriverà alle 13 a Trento. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso 4 ore di permesso, sotto scorta della polizia penitenziaria, per fare visita alla madre di 96 anni che, per motivi di salute, non si può muovere da Trento. Forti è atteso in piazza Generale Cantore dallo zio Gianni, dagli amici e sostenitori che nei 24 anni di detenzione negli Stati Uniti si sono battuti per il suo rientro in Italia. Forti non vede la madre da 16 anni.

