Atteso all'aeroporto di Pratica di Mare poi il trasferimento nel carcere di Verona

Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, rientra oggi in Italia. Il suo aereo atterrerà in tarda mattinata nell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Forti sarà poi portato nel carcere di Verona nel primo pomeriggio, per espletare le successive procedure. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata a Pratica di Mare per accoglierlo.

Appena arrivato andrà in infermeria per i controlli di rito. Nelle stesse ore è prevista la visita di Papa Francesco che pranzerà con i detenuti. Nella casa circondariale di Montorio è recluso anche Filippo Turetta, il 22enne accusato dell’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin.

L’uomo era stato condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. L’autorizzazione al trasferimento è stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Washington il primo marzo scorso.

La famiglia: “Intervento Meloni ha accelerato iter”

“È ancora prematuro parlare. Possiamo solo dire che l’intervento del governo Meloni ha dato un’accelerata all’iter” racconta la famiglia di Chico Forti.

Il legale: “Soddisfatti per il suo rientro in Italia”

“Ovviamente sono contento, sì. Siamo molto soddisfatti“. Lo dice a LaPresse l’avvocato Carlo Delle Vedove che ha seguito l’iter per il ritorno dagli Usa di Chico Forti commentando la notizia del suo rientro in Italia. “Ringraziamo anche tutte le autorità coinvolte, perché è stato un lavoro di grande impegno, soprattutto burocratico”. Se sarà trasferito nel carcere di Verona? “Questo è a discrezione della polizia penitenziaria”, spiega.

Tajani: “Risultati si ottengono quando si lavora in silenzio”

“Si ottengono questi risultati quando si lavora in silenzio, senza fare polemiche, con una grande azione del governo, certamente, ma anche della nostra diplomazia. È da quando ci siamo insediati che stiamo lavorando perché Chico Forti possa scontare la seconda parte della sua detenzione in un carcere italiano. Ci sembra una scelta giusta. È una scelta che tutela l’interesse di un cittadino italiano che, avendo tra l’altro un comportamento ineccepibile come detenuto negli Stati Uniti, può continuare a essere un detenuto modello anche in un carcere italiano”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul rientro in Italia di Chico Forti.

Lo zio: “È stata guerra punica ma andati avanti con resistenza di Chico”

“È un giorno speciale, dopo una guerra che oserei dire è stata punica. Non abbiamo mai fatto un passo indietro in 24 anni. Ci siamo quasi immolati. Oggi questi sacrifici hanno avuto una fine. Abbiamo riportato in Italia Chico. Anche quando sembrava impossibile, la forza di volontà di Chico e la sua resistenza ci ha spronato ad andare fino in fondo”. Lo ha detto Gianni Forti, zio di Chico, incontrando i giornalisti in relazione al rientro in Italia dell’imprenditore 65enne trentino dopo 24 anni di carcere. Forti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, delitto per cui il 65enne si è sempre dichiarato innocente.

Lo zio: “Governo Meloni ha fatto lavoro immenso”

“Il governo Meloni ha trattato e lavorato. Ha annunciato il rientro quando le cose erano a posto. Giorgia Meloni e il suo governo hanno fatto un lavoro immenso. Ci ha promesso che si sarebbe interessata al caso quando ancora non era premier. Una volta a Palazzo Chigi ha mantenuto la promessa” ha aggiunto Gianni Forti.

