Una decina di persone lo avrebbero circondato e aggredito dopo essere scesi da un minivan: tra di loro ci sarebbero ultras del Milan

Indagini in corso a Milano su un pestaggio avvenuto in zona City Life a Milano ai danni di Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip. L’uomo, secondo i testimoni, sarebbe stato aggredito da una decina di persone che lo avrebbero circondato e picchiato dopo essere scesi da un minivan. La causa? Secondo la procura della Repubblica di Milano, che ha delegato le indagini ai carabinieri, la spedizione punitiva nei confronti dell’allenatore di fitness sarebbe stata commissionata in risposta a una rissa avvenuta qualche ora prima nella famosa discoteca milanese ‘The Club’ in largo La Foppa, in cui è rimasto coinvolto Federico Lucia, in arte Fedez , non indagato. Il pm della procura meneghina, Michela Bordieri, ha delegato agli investigatori altri accertamenti come le individuazioni fotografiche dei presunti aggressori, alcuni dei quali sarebbero ultras del Milan. Per il momento, Iovino non ha presentato querela, ma il procedimento potrebbe rimanere comunque aperto d’ufficio senza querela di parte.

