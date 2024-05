Il rapper è tornato sull'aggressione al trainer Cristiano Iovino: "Stampa non giochi a fare influencer"

“Da un lato abbiamo dei ragazzi che hanno delle priorità rispetto a degli avvenimenti, dall’altro c’è la stampa che si occupa fondamentalmente di notizie inutili, tipo le c…ate che fa Fedez di notte. E non avete capito che a loro non gliene frega un cazzo”. Così Fedez nel corso di un incontro al Salone del libro di Torino con David Lazzari, presidente nazionale dell’Ordine degli psicologi, in riferimento al pestaggio del trainer Cristiano Iovino. “Sarebbe il caso che la stampa italiana iniziasse a rivalutare le proprie priorità e non giocasse a fare l’ influencer“, ha aggiunto il rapper – a cui era stata rivolta dalla platea una domanda sulla differenza di trattamento tra i profughi ucraini e quelli palestinesi – ricevendo un applauso dal pubblico presente all’Auditorium del Lingotto.

Fedez: “Pestaggio? Non c’ero, senza mio nome non ci sarebbe notizia”

“Io non c’ero. E dalla telecamera non si vede niente”, ha aggiunto il rapper fornendo la sua versione dei fatti sul pestaggio del trainer Cristiano Iovino. “Si parla di nove persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan – ha aggiunto il cantante – La persona viene aggredita, arriva l’ambulanza ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza…Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia“, ha concluso il rapper.

Fedez: “Nessun problema a parlare di genocidio”

“Credo che la mia storia parli per me, non ho alcun tipo di problema a parlare di genocidio, nessuna questione ideologica”, ha aggiunto il rapper in merito al conflitto tra Israele e Hamas.

Fedez: “Priorità porre quella mentale alla pari di quella fisica”

“Parliamo di un tema che sarà il fulcro dei prossimi 15 anni. Porre la salute mentale allo stesso livello della salute fisica credo sia un argomento prioritario, soprattutto in un paese in cui questo argomento non è la priorità. Essere qui a parlarne è già importante”, ha aggiunto Fedez.

