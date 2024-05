Arrestato un 37enne di origini marocchine risultato irregolare sul territorio nazionale. Stava lanciando pietre contro treni e persone

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ed è in gravi condizioni, per essere stato accoltellato alla schiena con tre fendenti: a Milano la polizia ha arrestato un 37enne, di origini marocchine e irregolare sul territorio nazionale, che ha accoltellato un viceispettore delle Volanti alla stazione di Lambrate. Intorno alla mezzanotte, la polizia ferroviaria ha richiesto l’intervento delle volanti della questura meneghina per un uomo che, in forte stato di agitazione, stava lanciando pietre contro i treni e contro le persone presenti, colpendo alla testa una donna di 55 anni, trasportata in codice verde al Fatebenefratelli.

Sono arrivate sul posto due pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a tutela della comunità che sono intervenute sull’uomo, un 37enne marocchino irregolare, in evidente stato psichico alterato e non collaborativo, con il taser, senza tuttavia che la scarica abbia avuto efficacia a causa del giubbotto che indossava. Ne è scaturita una colluttazione, nel corso della quale il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, ha colpito con un coltello il 35enne vicespettore della Polizia di Stato con tre fendenti alla schiena. Il poliziotto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove poi è stato operato d’urgenza a seguito dell’emorragia riportata per la lesione di alcuni organi. Il 37enne marocchino è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore.

Piantedosi: “Vicinanza a poliziotto accoltellato a Lambrate”

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, segue con apprensione l’evolversi delle condizioni di salute del vicespettore della Polizia di Stato Christian Di Martino che questa notte a Milano è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da numerosi fendenti sferrati da un cittadino extracomunitario, nel corso di un intervento alla stazione di Lambrate. Il titolare del Viminale è costantemente in contatto con il Capo della polizia, a cui ha chiesto di far giungere ai familiari e a tutti i colleghi del poliziotto la sua commossa vicinanza in questo momento di grande preoccupazione.

Operato per 7 ore, condizioni stabili

Sono ancora critiche, ma stabili le condizioni del poliziotto accoltellato in modo gravi ieri intorno a mezzanotte alla stazione di Lambrate, a Milano, da un 37enne marocchino irregolare, che è stato arrestato. Il vice ispettore – 35 anni, campano – è stato colpito con tre fendenti, di cui due gravi al rene e al duodeno. È stato operato nella notte all’ospedale Niguarda, dove si trova sedato e sotto monitoraggio, dopo l’intervento durato circa 7 ore.

Aggressore aveva lama nascosta nella manica

Aveva la lama di 20 cm nascosta nella manica Hasan Hamis, il 37enne marocchino irregolare che ieri sera ha accoltellato in modo grave un vice ispettore della polizia di 35 anni, alla stazione di Lambrate a Milano. Il poliziotto aveva tentato di bloccare l’uomo con il taser, ma la scarica non aveva avuto efficacia. Nella colluttazione sono rimasti feriti in modo lieve anche due agenti della Polfer. L’aggressore è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata