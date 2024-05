È in gravi condizioni: arrestato un 37enne di origini marocchine

È in gravissime condizioni il poliziotto, viceispettore delle Volanti, accoltellato da un 37enne di origini marocchine, Hasan Hamis, irregolare sul territorio nazionale, alla stazione di Lambrate, a Milano. Il viceispettore è stato raggiunto da tre fendenti alla schiena nella tarda serata di mercoledì, ed è ora ricoverato all’ospedale Niguarda dov’è stato operato.

Risale solo a 4 giorni fa l’ultima denuncia per Hasan Hamis. L’uomo risulta in Italia dal 2002 e ha vissuto in prevalenza tra la provincia di Napoli, Avellino e Caserta. Diversi i precedenti per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. Dal 9 giugno 2020 al 4 luglio 2023 è stato recluso nel carcere di Ariano Irpino per rapina aggravata e lesioni personali. Il 5 maggio l’uomo è stato fermato dalla Polfer a bordo di un treno Italo, per aver molestato dei passeggeri, fatto scendere e controllato alla stazione di Bologna. Qui per lui è scattata la denuncia, dopo essere stato trovato in possesso di un rasoio.

