Centinaia di attivisti in corso Sempione a Milano

Diverse centinaia di attivisti pro Palestina sono scese sotto la sede della Rai in corso Sempione, a Milano, per protestare contro il racconto della crisi israelo-palestinese innescato dalle parole del cantante Ghali dal palco di Sanremo. “Alla Rai il calendario si è fermato al 7 ottobre, è una vergogna”, dice un ragazzo palestinese, che aggiunge “Alla Rai non parlano di 11mila ostaggi palestinesi nelle carceri israeliane, non parlano dei 30mila morti”. I manifestanti dopo aver rovesciato vernice rossa su un cumulo di macerie sono partiti in corteo diretti verso l’Arco della Pace.

