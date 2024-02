Alla manifestazione, tra gli altri, Potere al Popolo e l'Unione democratica arabo-palestinese

Manifestazione di Potere al Popolo, Cambiare Rotta, Osa, Comunità palestinese in Italia e Unione democratica arabo-palestinese davanti alla sede Rai di Viale Mazzini a Roma dopo il caso del comunicato letto a Domenica In da Mara Venier in cui l’amministratore delegato della tv pubblica, Roberto Sergio, si dissocia dalle parole pronunciate da Ghali durante il Festival di Sanremo contro l’operazione di Israele a Gaza. “Se vogliamo dirla tutta il governo sta partecipando al genocidio del popolo palestinese. Le navi che partono con le armi per Israele partono dall’Italia e l’orientamento politico del governo è molto chiaro”, dice Jihad Delouda dell’Unione democratica arabo-palestinese. “Siamo qui davanti alla sede Rai perché le parole dell’amministratore delegato Sergio sono vergognose. Ghali ha semplicemente detto parole di buon senso e per niente divisive”, dice Emiliano Favali di Potere al Popolo.

