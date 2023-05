Il figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano è accusato di violenza sessuale su una studentessa americana assieme ad altri 4 amici

Chiesto il processo per i 23enni Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno, Cristiano, e Federico Apolloni, che assieme ad altri tre amici sono accusati di violenza sessuale su una studentessa americana di 22 anni, avvenuta in una casa di Milano il 27 marzo del 2022. La richiesta della Procura di Milano è stata fatta al Gup Roberto Crepaldi che ha fissato per il 13 giugno l’udienza preliminare per discutere la richiesta di rinvio a giudizio. La pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mannella hanno coordinato le indagini della squadra mobile durate mesi per ricostruire, con i video trovati nei cellulari dei ragazzi, quanto avvenuto dopo la serata al locale Gattopardo di via Piero della Francesca.

Lucarelli e Apolloni, entrambi giovani calciatori finiti prima ai domiciliari e poi sottoposti all’obbligo di dimora a Livorno con divieto di uscire di casa di notte, sono difesi dall’avvocato Leonardo Cammarata di Milano e hanno sempre negato che si sia trattato di uno stupro di gruppo ma si un rapporto consensuale.

