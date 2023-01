Foto da Facebook

Cinque ragazzi avrebbero accompagnato una giovane a casa ma invece che portarla nel suo appartamento avrebbero abusato di lei

Stupro di gruppo dopo una serata alla discoteca Gattopardo di Milano. Due ragazzi di 22 e 23 anni, tra i quali il figlio dell’ex calciatore Lucarelli, Mattia, sono stati arrestati e messi ai domiciliari e altri tre sono indagati per violenza sessuale di gruppo su una studentessa americana avvenuta a marzo 2022.

Le indagini della squadra mobile di Milano, coordinata dall’Aggiunto Letizia Mannella e dal sostituto Alessio Menegazzo, avrebbero accertato come, al termine della serata nel noto locale di via Piero della Francesca con le sue amiche, la studentessa abbia accettato un passaggio a casa in auto dal gruppo di cinque giovani. Al posto di riaccompagnarla l’avrebbero condotta in un appartamento a loro in uso e costretta a subire atti sessuali di gruppo in particolare dai due giovani, entrambi italiani. La ragazza ha contatto la polizia qualche giorno dopo gli abusi e denunciato gli aggressori, individuati con testimonianze e l’analisi dei telefoni della vittima e dei presunti autori. Le misure cautelari emesse dal gip di Milano sono state eseguite questa mattina con la collaborazione della squadra mobile di Livorno.

Chi è Mattia Lucarelli

Mattia Lucarelli, 23 anni, calciatore del Follonica, è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Milano questa mattina ed eseguita dalla squadra mobile di Livorno.

