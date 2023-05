Forti piogge si sono abbattuti sulla città e la provincia: ecco le immagini diffuse sui social

Dopo l’Emilia-Romagna il maltempo colpisce anche la Lombardia e soprattutto il Bresciano. Forti piogge si sono abbattute sulla città e la provincia a partire da mercoledì pomeriggio. Strade e bus allagati, cedimenti stradali sono solo alcuni dei danni provocati dalle pesanti precipitazioni, ripresi e finiti sui social. Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia e Rezzato. Proprio qua l’argine del Naviglio si è rotto, facendo crollare la strada e due auto parcheggiate che poi sono finite nel canale. Per fortuna non sono stati registrati feriti.

