Da Facebook/Comune di Brescia

Gravi disagi al traffico stradale a Brescia dopo il forte temporale che ha colpito ieri la città lombarda. Il Comune ha reso noto sulla propria pagina Facebook che sono cinque i sottopassi allagati, anche con oltre un metro d’acqua. “Alcuni di essi stanno riaprendo grazie al lavoro dei volontari con le idrovore. Le pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso il transito e in un caso due persone sono state fatte uscire dal veicolo in panne sotto il cavalcavia. Molti tombini, per favorire il deflusso dell’acqua soprattutto in centro, sono stato aperti ed è stata allertata l’azienda Unareti. Allertata la Protezione Civile”. Non si segnalano feriti o altre criticità. Resta però l’allerta meteo di ordinaria criticità per temporali forti, fino alle 14 di domani, 26 maggio.

