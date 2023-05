La premier poi volerà a Roma per il Cdm. Sale a 25 articoli la bozza aggiornata del Dl Alluvioni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani, 25 maggio, accoglierà a Bologna la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Meloni, riferisce una nota di palazzo Chigi, accompagnerà von der Leyen durante il sorvolo in elicottero delle zone colpite dall’alluvione e insieme faranno un punto stampa con i giornalisti. La premier successivamente rientrerà a Roma per una riunione del Consiglio dei ministri, prevista alle ore 18, che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell’emergenza nelle zone colpite dal maltempo.

Dl Alluvioni, nuova bozza sale a 25 articoli

Intanto sale a 25 articoli la bozza aggiornata, visionata da LaPresse, del decreto per fronteggiare le alluvioni in Emilia Romagna approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Nel testo trova spazio tra le altre cose una misura da 5 milioni di euro per il risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.

Dl Alluvioni, 10 milioni per imprese del turismo

Arriva un fondo da 10 milioni per il 2023 per sostenere le imprese del turismo di Emilia Romagna e Marche danneggiate dal maltempo. le attività turistiche e ricettive, si legge ancora nella bozza. I criteri di assegnazione alle “attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione” saranno definiti con un decreto del ministero del turismo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Verso estensione stato d’emergenza a Marche e Toscana

Il Consiglio dei ministri che si terrà domani alle 18 a palazzo Chigi, per prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell’emergenza nelle zone colpite dal maltempo, secondo quanto si apprende dovrebbe avere all’ordine del giorno l’estensione dello stato di emergenza anche per le zone di Marche e Toscana colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi.

