Le strade della città ricoperte di acqua e fango, i soccorsi a bordo di un gommone

Tra le strade allagate di Cesena non si fermano le operazioni di salvataggio. Il personale del Soccorso alpino è intervenuto con dei gommoni per aiutare una donna e il suo cane. Il maltempo ha colpito anche il Ravennate, il Bolognese e la provincia di Forlì-Cesena. Sono almeno nove le vittime registrate finora mentre sono circa 10mila le persone che sono state costrette ad evacuare.

A Cesena quasi mille evacuati

Il sindaco della città, Enzo Lattuca, ha spiegato giovedì mattina a Skytg24 che in queste ore stanno finendo di “raggiungere le persone isolate che hanno bisogno di essere evacuate, grazie agli elicotteri”. “E’ stata recuperata una famiglia con un bambino di 20 giorni“, ha aggiunto il primo cittadino. “Questa è una fase che stiamo completando: su Cesena sono quasi mille le persone che hanno lasciato le loro abitazioni”, spiega. “Cinquecento sono state accompagnate fuori dai mezzi di soccorso, 200 sono ospitate in strutture comunali, gli altri hanno trovato riparo da amici e parenti. L’acqua sta defluendo”.

Sindaco Cesena: “Viabilità distrutta da frane”

“Già dal Comune di Cesena, tutta la zona appenninica è interessata da frane che hanno cancellato, distrutto, la viabilità”. Così Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, a SkyTg24. “Nei comuni sovrastanti, non a Cesena, abbiamo migliaia di persone isolate, senza energia elettrica né acqua potabile. Hanno bisogno di essere raggiunte e in alcuni casi bisogna ripristinare le infrastrutture per metterle in connessione con i centri urbani. La situazione dell’Appennino e nelle frane secondo me nelle prossime 48 ore diventerà quella più difficile da affrontare”, aggiunge.

