9 le persone decedute, disposte evacuazioni a Ravenna. Il 23 maggio convocata una riunione del Consiglio dei Ministri

Allerta rossa meteo anche per oggi in Emilia-Romagna dove sono almeno 9 le vittime per l’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la regione e colpito anche le vicine Marche. Oggi scuole chiuse in Romagna, tranne che a Rimini e Riccione. Migliaia gli evacuati e decine di migliaia le persone senza elettricità: 21 i fiumi esondati, oltre 80 comuni con allagamenti. Impegnati per i soccorsi 750 unità vigili fuoco, 5 elicotteri e 10 droni.

Allagamenti anche sul tratto romagnolo dell’autostrada A14. Annullato il Gran Premio di Imola di Formula Uno previsto nel fine settimana. Si farà invece il concerto di Springsteen di stasera a Ferrara. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato ieri mattina al governatore, Stefano Bonaccini, per esprimere vicinanza e solidarietà alle comunità colpite dall’emergenza e il cordoglio per le vittime. Una riunione del Consiglio dei ministri è stata convocata per martedì 23 maggio.

Finanza trae in salvo 19 persone in Romagna

La guardia di finanza partecipa ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell’alluvione che interessa l’Emilia Romagna. L’AW139 con equipaggio e Aerosoccorritori del Centro di Aviazione ha tratto in salvo dieci persone, tra cui un giovane in località Russi (Ravenna) e nove tra Forlì e Faenza in località Crociaro.

Pichetto annuncia la dichiarazione di stato di calamità

“Martedì” in Cdm “verrà dichiarato lo stato di calamità e verranno prese le prime misure, una risposta anche per evitare guai di ordine burocratico”. Così il ministro dell’Ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a ‘Radio Anchio’ su Radio in merito all’alluvione.

Sull’A1 code a Sasso Marconi per uno smottamento

Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l’Italia nelle aree colpite dall’emergenza maltempo, grazie al lavoro delle squadre e al miglioramento meteo dell’ultima fase, è stato possibile riaprire il tratto compreso tra Rimini Nord e Cesena Nord in direzione Bologna e il tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona.Restano chiusi al traffico i seguenti tratti autostradali della A14 Bologna – Taranto: tra il bivio con la Diramazione di Ravenna e Forlì in direzione Ancona; tra Cesena Nord e Faenza in direzione Bologna.

Autostrade per l’Italia segnala 14 chilometri di coda sulla A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze, “a causa di un importante smottamento, costantemente monitorato e attenzionato, dovuto alle forti piogge registrate nelle ultime ore”.”Al fine di preservare la percorribilità del tratto in direzione sud – si legge in una nota – è stato necessario attivare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta all’altezza del km 212 mentre continuano le attività delle squadre di Autostrade per l’Italia impegnate sul posto in operazioni di ripristino della viabilità. Nello stesso tratto si registrano 7 km di coda in direzione Bologna”.

Ravenna, disposte evacuazioni

“Ordine di evacuazione immediata, alla popolazione e alle aziende di – Villanova di Ravenna – Filetto – Roncalceci interessate da possibili fenomeni di allagamento”. È quanto si legge sul profilo Facebook del Comune di Ravenna in un aggiornamento delle ore 7 dopo la drammatica situazione causata dal Maltempo nella regione, per il rischio allagamento della rete dei canali consortili a seguito della frattura del Lamone fra Reda e Fossolo. “Le persone che non hanno possibilità di andare da amici e parenti si rechino alle aree di accoglienza allestite al Cinema City Ravenna, via Secondo Bini 7 e al Museo Classis di Classe, via Classense 29 Si sta procedendo ad inviare dei pullman nelle frazioni interessate. Passare parola. Limitare al massimo gli spostamenti. Anche il resto della popolazione segua gli aggiornamenti di protezione civile per possibili allagamenti anche in altre parti del territorio comunale su www.comune.ra.it e social del Comune e del sindaco”, viene riferito nella comunicazione.

Comune Ravenna: “Allagamenti per canali sovraccarichi “

“La frattura del Lamone fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Cer (Canale emiliano romangnolo) e tutta la rete secondaria dei canali consortili e sta allagando parti significative delle campagne. Nella nottata ci sono stati allagamenti a Russi, Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna”. È quanto si legge sul profilo Facebook del Comune di Ravenna in un aggiornamento delle ore 4.30 sulla frattura del Lamone fra Reda e Fossolo dopo la drammatica situazione causata dal Maltempo nella regione. “Durante la notte – viene ricostruito – il Comune di Ravenna è intervenuto prontamente sul posto, con il supporto della polizia locale: ha provveduto a informare i cittadini di Villanova di Ravenna, in collaborazione con il comitato cittadino, del fenomeno in corso, invitandoli a recarsi ai piani alti, offrendo a chi ne fosse impossibilitato il primo piano della sede del centro civico, aperta straordinariamente, o la sistemazione al Cinemacity. Già dalla giornata di oggi verranno valutate ulteriori azioni precauzionali.Il Comune e il Consorzio di Bonifica della Romagna stanno tenendo sotto osservazione la situazione, ma devono da subito ritenersi preallertate e a rischio allagamento tutte le realtà che insistono nel territorio che va dallo scolo Giannello allo scolo Drittolo; non nell’immediato, ma vanno comunqe attenzionate principalmente quelle a ovest della statale limitrofa al canale Cupa/Magni e anche la zona di Fornace Zarattini”.

Assessore Forlì: “Situazione drammatica”

A Forlì “la situazione è drammatica con migliaia di sfollati”. Lo dice l’assessore all’Ambiente del Comune di Forlì, Giuseppe Petetta, a Sky Tg24 aggiungendo che il numero di evacuati e dispersi rimane ancora “indefinito”. La situazione è “complicata” dalla difficoltà dei collegamenti telefonici, mentre sono attesi “circa 120 nuovi vigili del fuoco con ulteriori mezzi anfibi e colonne della Protezione civile”.

