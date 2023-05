Il racconto di un cittadino: "L'acqua sta coprendo i tetti. Non c'è più niente"

Due video, due testimonianze. Una donna e un uomo, in due città diverse dell’Emilia-Romagna, filmano il disastro che li circonda: auto che galleggiano nel fango, abitazioni sommerse dall’acqua, strade che diventano fiumi. “Pensavamo di aver messo le nostre macchine al riparo e invece stanno galleggiando tutte”, dice una donna che ha ripreso i danni provocati dal maltempo a Cesena. Nelle immagini si vede anche un signore da solo e in difficoltà, aggrappato alla tettoia di una casa. “Sta coprendo i tetti, è arrivata al terzo piano. Qui sotto c’è uno sbalzo di 12, 15 metri. Sta svalicando le mura l’acqua. Non c’è più niente”, racconta un uomo da Faenza.

