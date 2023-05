Allerta rossa in Emilia-Romagna. Le immagini del salvataggio dei Vigili del Fuoco

Allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Nelle immagini il soccorso a un operaio rimasto bloccato in un’azienda allagata a Riccione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata