A causa del Maltempo e dell’allerta rossa diramata dalla Protezione civile, Trenitalia fa sapere che sono stati riprogrammati o cancellati i treni delle linee Agrigento-Palermo e Caltanissetta-Agrigento. È stata prevista una riprogrammazione del servizio commerciale in via precauzionale a seguito dell’allerta meteo. Trenitalia specifica inoltre che anche i treni regionali potrebbero subire dei ritardi, delle cancellazioni e in generale delle limitazioni di percorso.

A Palermo a causa del Maltempo sono diversi gli interventi dei Vigili del fuoco da stanotte. A causa della pioggia sono in corso interventi per infiltrazioni d’acqua all’interno di alcuni appartamenti nelle zone Oreto nuova, Guadagna, via Roma, via Altofonte e in zona Tribunale.

In seguito all’allerta rossa, proclamata dalla Protezione civile per tutta la giornata di oggi a Palermo e nei settori occidentali della Sicilia, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha disposto la chiusura in città di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.”L’avvertenza principale ai palermitani e a tutti i cittadini del territorio della provincia – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – è quella di limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua”.

Intanto la situazione dei sottopassi in città, secondo quanto fa sapere l’amministrazione comunale, appare nella norma sia nel sottopasso di Corso Calatafimi, sia in quello di Viale Lazio che in quelli di via Pitrè, via Belgio e via Leonardo da Vinci.

A causa della forte pioggia Palermo è interessata da alcuni allagamenti nelle zone di Danisinni, Mondello e via Roccazzo, in quest’ultima via nello specifico il traffico veicolare è stato interdetto dalla Polizia municipale che è presente sul posto. Secondo quanto fanno sapere i Vigili del fuoco non si registrano elevati livelli d’acqua, e nemmeno, in tal senso, interventi rilevanti. Sono attualmente in corso una decina di interventi per infiltrazioni d’acqua e distacchi di intonaci, che interessano le zone di Ficarazzi, Villabate, Brancaccio e lo Zen. Alcuni interventi sono in corso anche nel centro cittadino.

