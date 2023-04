Tre persone coinvolte, una è ferita

Ancora una valanga in Val d’Aosta dopo quella che ha ucciso due scialpinisti in Valtournenche. Intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Courmayeur: tre le persone coinvolte nella zona ‘Canale del cesso’. Si tratta di sciatori freerider, uno dei quali è rimasto semi-sepolto ma è già stato estratto dalla massa nevosa. Le sue condizioni sono buone e non ha necessità di intervento sanitario. Gli altri due sono illesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata