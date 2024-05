Jonathan Maldonato, 37 anni, era stato fermato perché sospettato di tentato omicidio nei confronti della moglie

Niente carcere ma obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria per la firma e divieto assoluto di incontrare la moglie. Così ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Biella che in mattinata ha disposto la liberazione di Jonathan Maldonato. Il 37enne era stato fermato e portato in carcere perché sospettato di tentato omicidio nei confronti della moglie Soukraina El Basri, l’influencer conosciuta come Siu.

La decisione è arrivata dopo l’interrogatorio di garanzia dove l’uomo si è dichiarato innocente sostenendo che la moglie, di sette anni più giovane di lui, si sarebbe ferita da sola colpendosi con un punteruolo e che la versione della caduta accidentale gli era stata suggerita dalla moglie prima che questa entrasse in coma indotto.

