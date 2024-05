La premier presente in Piazza San Pietro

Giorgia Meloni ha presenziato in Piazza San Pietro, in Vaticano, alla santa messa celebrata da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini 2024. Seduta accanto alla presidente del Consiglio la figlia Ginevra, di cui la premier si è occupata durante la celebrazione. Presenti in prima fila anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’ex ministro della salute Roberto Speranza, l’attore Lino Banfi, il presentatore Carlo Conti e il segretario della CGIL Maurizio Landini. Con alcuni di loro anche il simbolico scambio del gesto di pace, prima di ricevere la comunione.

