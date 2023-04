Il tweet shock di Luciano Caveri sulla morte dei due scialpinisti torinesi

Tweet shock dell’assessore valdostano Luciano Caveri sulla morte di due scialpinisti torinesi in Val d’Aosta per una valanga. “È sconcertante che ci siano scialpinisti che disattendono i bollettini che indicano pericolo, esponendo i soccorritori a rischi per salvataggi assai costosi per la comunità, spesso purtroppo solo per recuperare le salme di chi è stato vittima della propria imprudenza“, ha scritto.

È sconcertante che ci siano scialpinisti che disattendono i bollettini che indicano pericolo, esponendo i soccorritori a rischi per salvataggi assai costosi per la comunità, spesso purtroppo solo per recuperare le salme di chi è stato vittima della propria imprudenza — Luciano Caveri (@LucianoCaveri) April 2, 2023

